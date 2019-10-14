Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как можно стать министром иностранных дел.
"Не думать об этом, а стараться честно делать свою работу. Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился", - сказал Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия 24".
"Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить", - добавил он.
Сергей Лавров является выпускником МГИМО, который он окончил в 1972 году. Занимал различные должности в структуре МИД. С 1994 по 2004 годы был постоянным представителем Российской Федерации при ООН. С 2004 года занимает пост министра иностранных дел России.