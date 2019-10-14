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РИА Новости

Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел

19:45 14.10.2019 (обновлено: 19:48 14.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как можно стать министром иностранных дел.
"Не думать об этом, а стараться честно делать свою работу. Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился", - сказал Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия 24".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 09:34РИА Новости
Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно
"Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить", - добавил он.
Сергей Лавров является выпускником МГИМО, который он окончил в 1972 году. Занимал различные должности в структуре МИД. С 1994 по 2004 годы был постоянным представителем Российской Федерации при ООН. С 2004 года занимает пост министра иностранных дел России.
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОООНРоссия
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