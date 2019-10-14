Лавров предполагает, что Ассанжа пытают в британском СИЗО

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может подвергаться пыткам в британском СИЗО, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вы видите, как сейчас относятся к беседам "один на один" в том же Вашингтоне. Пытаются делать из этого несусветные грехи. Но возникает много вопросов. Как тогда быть со свободой доступа к информации? Если этот принцип возводить в абсолют, как это пытаются делать демократы на Капитолийском холме, тогда надо отменять обвинения в адрес Эдварда Сноудена, освобождать Джулиана Ассанжа и перестать применять к нему пытки, которым, он, судя по всему, подвергается в британском СИЗО", - заявил Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" телеканала "Россия 24".

В конце сентября отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал, что его сына мучают в британской тюрьме "Белмарш" всеми возможными способами, сообщило издание Independent. По словам Шиптона, Ассанж в тюрьме страдает как морально, так и физически.

На заседании суда 11 октября Ассанж, который участвовал в нем по видеосвязи, также выглядел изможденным и слабым, похожим на человека с проблемами со здоровьем. Ему был задан единственный вопрос о том, является ли он Джулианом Ассанжем и может ли подтвердить дату рождения. Подсудимый тихим голосом ответил: "Да".

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США продолжатся 21 октября.

В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США о его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.