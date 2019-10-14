В ЕР оценили исследование "России сегодня" по деятельности западных СМИ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может противопоставить открытость целенаправленной кампании против нее в западных СМИ, заявил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Результаты исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня", показали, что в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии 2019 года 49,81% материалов о России были негативными. Еще 48,12% текстов носили нейтральный характер. Позитивными оказалось лишь 2,07% публикаций.

"Эта аналитическая работа показывает нам реальную картину и подтверждение тезиса, что Россия в информационном пространстве ведущих стран Запада предстает, как правило, в негативном свете. И это абсолютно рукотворная ситуация, которая делается правящими элитами этих стран. В первую очередь выделяется США, Великобритания, так называемый англо-саксонский мир. Франция и Германия чуть отстают в негативном освещении нашей страны", - сказал Ревенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что информационная кампания по дискредитации России в иностранных СМИ ведется целенаправленно.

"Очевидно, и теперь уже наглядно и документально подтвержден тезис, что ведется целенаправленная информационная кампания по дискредитации России. В связи с этим сложно переоценить значение наших собственных ресурсов, которые направлены на объективное и непредвзятое информирование граждан этих государств о том, что происходит в России, и какую информационную политику она проводит. В первую очередь имеется в виду Russia Today, Sputnik и "Россия сегодня", - добавил Ревенко.

Он отметил, что значительная часть тем, которая отрабатывалась и обыгрывалась западными СМИ с подачи политического руководства каждой из стран, постепенно начинают выдыхаться, но на их месте могут появиться новые.

"Я имею в виду, прежде всего, тему влияния на американские выборы, отравления Скрипалей, когда так и не было представлено каких-либо доказательств о якобы российском следе. Пошумели здорово, но так ничего и не предъявили. Эти темы будут постепенно выдыхаться, но можно, конечно, предположить, что будут вбрасываться другие темы, чтобы продолжить эту политику в отношении нашей страны, к сожалению. И к этому нам надо быть готовыми, - сказал он.

В качестве рецепта противодействия Ревенко предложил открытость и презентацию России на любой доступной площадке

"Несмотря на такой мощный негативный фон, на мой взгляд, мы должны демонстрировать открытость миру. Нам необходимо добиваться проведения у себя крупных международных форумов, спортивных соревнований, что существенным и позитивным образом влияет на восприятие аудиторией этих стран нашей страны. Мы видим, что работа на этом направлении ведется и ведется успешно", - резюмировал он.