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РИА Новости
Медиавойны

В ЕР оценили исследование "России сегодня" по деятельности западных СМИ

19:42 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может противопоставить открытость целенаправленной кампании против нее в западных СМИ, заявил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.
Результаты исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня", показали, что в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии 2019 года 49,81% материалов о России были негативными. Еще 48,12% текстов носили нейтральный характер. Позитивными оказалось лишь 2,07% публикаций.
"Эта аналитическая работа показывает нам реальную картину и подтверждение тезиса, что Россия в информационном пространстве ведущих стран Запада предстает, как правило, в негативном свете. И это абсолютно рукотворная ситуация, которая делается правящими элитами этих стран. В первую очередь выделяется США, Великобритания, так называемый англо-саксонский мир. Франция и Германия чуть отстают в негативном освещении нашей страны", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что информационная кампания по дискредитации России в иностранных СМИ ведется целенаправленно.
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Буксующая пропаганда: западные СМИ наносят холостые удары по РоссииМасштабное исследование МИА "Россия сегодня" выявило уже далеко не тенденцию, а устойчивую модель поведения западной прессы, занятой освещением места и роли Российской Федерации в современном мире.
"Очевидно, и теперь уже наглядно и документально подтвержден тезис, что ведется целенаправленная информационная кампания по дискредитации России. В связи с этим сложно переоценить значение наших собственных ресурсов, которые направлены на объективное и непредвзятое информирование граждан этих государств о том, что происходит в России, и какую информационную политику она проводит. В первую очередь имеется в виду Russia Today, Sputnik и "Россия сегодня", - добавил Ревенко.
Он отметил, что значительная часть тем, которая отрабатывалась и обыгрывалась западными СМИ с подачи политического руководства каждой из стран, постепенно начинают выдыхаться, но на их месте могут появиться новые.
"Я имею в виду, прежде всего, тему влияния на американские выборы, отравления Скрипалей, когда так и не было представлено каких-либо доказательств о якобы российском следе. Пошумели здорово, но так ничего и не предъявили. Эти темы будут постепенно выдыхаться, но можно, конечно, предположить, что будут вбрасываться другие темы, чтобы продолжить эту политику в отношении нашей страны, к сожалению. И к этому нам надо быть готовыми, - сказал он.
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"Несмотря на такой мощный негативный фон, на мой взгляд, мы должны демонстрировать открытость миру. Нам необходимо добиваться проведения у себя крупных международных форумов, спортивных соревнований, что существенным и позитивным образом влияет на восприятие аудиторией этих стран нашей страны. Мы видим, что работа на этом направлении ведется и ведется успешно", - резюмировал он.
Всего, как указано в методике исследования, специалисты проанализировали 81,5 тысяч статей и новостных сообщений, появившихся в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в период с 1 января по 30 июня 2019 года. В мониторинге учитывались материалы топ-10 печатных и электронных изданий, а также радио-ресурсов каждой из этих стран, в которых слово "Россия" упоминалось более одного раза. Тональность публикаций и сюжетов определялась наличием выраженной негативной, позитивной либо нейтральной позиции по отношению к РФ или ее гражданам.
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МедиавойныЕвгений РевенкоМедиавойныВесь мирЕдиная РоссияРоссияОбщество
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