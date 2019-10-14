Экоактивисты забрались на платформы Shell в Северном море, требуя убрать их

ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты Greenpeace забрались на две нефтяные платформы нефтегазовой компании Shell в Северном море, требуя убрать их после прекращения использования, говорится в сообщении Greenpeace UK.

Забравшись на платформы, которые больше не используются компанией, активисты оставили на них растяжки с требованием убрать остатки брошенных нефтяных сооружений.

"Приберись за собой, Shell!"- гласит призыв.