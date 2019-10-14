Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:34Z
https://ria.ru/20191014/1559781526.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101335/12/1013351204_0:311:5184:3227_1036x0_80_0_0_0893a45d47d2c75a714369090e300c2f.jpg
РИА Новости

Экоактивисты забрались на платформы Shell в Северном море, требуя убрать их

19:34 14.10.2019
247
© AP Photo / Peter DejongФлаг компании Shell
Флаг компании Shell
© AP Photo / Peter Dejong
Флаг компании Shell. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты Greenpeace забрались на две нефтяные платформы нефтегазовой компании Shell в Северном море, требуя убрать их после прекращения использования, говорится в сообщении Greenpeace UK.
Забравшись на платформы, которые больше не используются компанией, активисты оставили на них растяжки с требованием убрать остатки брошенных нефтяных сооружений.
"Приберись за собой, Shell!"- гласит призыв.
"Зеленые" регулярно устраивают акции протеста в Северном море, выступая против деятельности нефтегазовых холдингов. Так, в июне экоактивисты атаковали одну из буровых установок британской нефтегазовой компании BP на побережье Шотландии, чтобы препятствовать ее отправке на нефтяное месторождение в Северном море.
Акция протеста у здания Казначейства в Лондоне. 3 октября 2019
3 октября, 13:29РИА Новости
В Лондоне экоактивисты вылили на здание минфина искусственную кровь
1290004
Обсудить 2
Северное мореGreenpeaceShellВ мире
Рекомендуем
Производство обновленного седана D класса Mazda 6 во Владивостоке
Автопроизводителям оплатят перевозку машин с Дальнего Востока в регионы
РИА
Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
МИД ФРГ призвал реализовать договоренности об отводе сил в Донбассе
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Более 1,4 тысячи экоактивистов задержали за неделю в Лондоне
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Лукойл" сообщил о появлении фейкового сайта, использующего бренд компании
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров: Эр-Рияд не просил посредничества России по проблеме атаки на НПЗ
Израильтянка Наама Иссахар
Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар
Евгений Ревенко
В ЕР оценили исследование "России сегодня" по деятельности западных СМИ
Акции протеста в Барселоне
Столкновения происходят около аэропорта Барселоны, задержаны 20 рейсов
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США могут ввести санкции против Турции в понедельник, сообщили СМИ
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
"Право и справедливость" Качиньского выиграла парламентские выборы в Польше
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния