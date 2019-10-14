Лавров: Эр-Рияд не просил посредничества России по проблеме атаки на НПЗ

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия не поднимала вопрос о посредничестве России в проблеме атаки на нефтяные объекты, в которых королевство обвиняет Иран, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нет, посредничества никто не просил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли такой вопрос саудовской стороной на переговорах.

"Мы подтвердили нашу позицию осуждения этой атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру и подчеркнули необходимость тщательного, объективного, беспристрастного расследования. Саудовцы согласились с необходимостью именно такого подхода к расследованию этого инцидента", - отметил министр.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.