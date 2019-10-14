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РИА Новости

Лавров: Эр-Рияд не просил посредничества России по проблеме атаки на НПЗ

19:33 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия не поднимала вопрос о посредничестве России в проблеме атаки на нефтяные объекты, в которых королевство обвиняет Иран, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нет, посредничества никто не просил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли такой вопрос саудовской стороной на переговорах.
"Мы подтвердили нашу позицию осуждения этой атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру и подчеркнули необходимость тщательного, объективного, беспристрастного расследования. Саудовцы согласились с необходимостью именно такого подхода к расследованию этого инцидента", - отметил министр.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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В преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию саудовский политический обозреватель, автор более 2 тысяч статей по международной политике, доктор наук Шахир ан-Нахари заявлял, что Эр-Рияд нуждается в поддержке России, чтобы гарантировать свою безопасность на фоне сложных отношений королевства с рядом стран региона, в частности с Ираном и Турцией. По его словам, в Эр-Рияде считают визит главы российского государства историческим и надеются, что он многое привнесет в развитие отношений в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСергей ЛавровВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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