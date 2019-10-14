В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы

Девушка с телефоном на кровати

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики. Об этом Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики. Об этом сообщает НТВ.

Девушка отправила мужчине снимки сама, однако он без ее разрешения передал их администратору популярной местной группы в соцсетях. Она попросила создателей страницы удалить фотографии, но ее просьбы проигнорировали.

"Я боюсь потерять работу, меня могут уволить по статье. Сейчас и так идет волна, что учителей даже за купальники увольняют", – посетовала учительница.

Она написала заявление в полицию. При этом оказалось, что девушка даже не знает настоящего имени заключенного. Мужчина рассказывал ей, что его приговорили к девяти годам колонии за разбой, однако он рассчитывает выйти из тюрьмы по УДО.

Раньше девушка сопереживала заключенному, однако сейчас она надеется, что его привлекут к ответственности вместе с администратором группы, выложившим интимные фото.