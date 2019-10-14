В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.
Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.
Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.
Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.
Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.
Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.
Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.
Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.
Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.
Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.
В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.
Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.
Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.
В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.
В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.
В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.
В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.
Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.
Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.
Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.
Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.
Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.
Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.
Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.
Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.
Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.
Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.
Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.
Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.
Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.
В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.
Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.
В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.
В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.
Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.
Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.
Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.
Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.