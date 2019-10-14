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РИА Новости

В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы

19:21 14.10.2019
20522
© Depositphotos / sakkmesterkeДевушка с телефоном на кровати
Девушка с телефоном на кровати
© Depositphotos / sakkmesterke
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики. Об этом сообщает НТВ.
Девушка отправила мужчине снимки сама, однако он без ее разрешения передал их администратору популярной местной группы в соцсетях. Она попросила создателей страницы удалить фотографии, но ее просьбы проигнорировали.
Екатерина Конопенко
2 октября, 18:35РИА Новости
В Челябинской области уволенная за откровенные фото тренер подала иск в суд
"Я боюсь потерять работу, меня могут уволить по статье. Сейчас и так идет волна, что учителей даже за купальники увольняют", – посетовала учительница.
Она написала заявление в полицию. При этом оказалось, что девушка даже не знает настоящего имени заключенного. Мужчина рассказывал ей, что его приговорили к девяти годам колонии за разбой, однако он рассчитывает выйти из тюрьмы по УДО.
Откровенный шок: день рождения бикини
© AFP 2019

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.

Модели позируют в купальниках возле бассейна в Париже. 8 июня 1951 года
1 из 16

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.

© AFP 2019
© AFP 2019 / -

Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.

Девушка позирует в бикини в бассейне в Париже. 5 июля 1946 года
2 из 16

Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.

© AFP 2019 / -
© AP Photo / EW

Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.

Девушки позируют в купальниках. 19 ноября 1964 года
3 из 16

Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.

© AP Photo / EW
© AFP 2019

Крошечный пляжный костюм вызвал нешуточные споры во всем мире.

Французская певица Франс Галль позирует в Каннах. 10 августа 1966 года
4 из 16

Крошечный пляжный костюм вызвал нешуточные споры во всем мире.

© AFP 2019
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Во многих католических странах бикини тут же запретили.

Прогулка на яхте. 1 июня 1963 года
5 из 16

Во многих католических странах бикини тут же запретили.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма. Крымская область, РСФСР. 1 июля 1953 года
6 из 16

Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© AP Photo

Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.

Французская актриса Брижит Бардо на съемках фильма в Риме. 27 марта 1956 года
7 из 16

Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.

© AP Photo
© РИА Новости / Олег Ласточкин

В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.

Манекенщицы демонстрируют купальники художника-модельера Александра Овчинникова.16 июня 1995
8 из 16

В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
© РИА Новости / Алексей Дитякин

Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.

Девушки на конкурсе красоты Жемчужина России. 19 сентября 1991 года
9 из 16

Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.

© РИА Новости / Алексей Дитякин
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.

Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
10 из 16

В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© РИА Новости / Александр Кряжев

В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.

Участница открытого чемпионата по бодибилдингу и бодифитнесу во время выступления в ДК Строитель в Новосибирске
11 из 16

В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© AFP 2019 / Mark Ralston

В 1990-е получили распространение спортивные модели купальников.

Участницы соревнования по бодибилдингу на Венис-Бич в Калифорнии. 30 мая 2016 года
12 из 16

В 1990-е получили распространение спортивные модели купальников.

© AFP 2019 / Mark Ralston
© AP Photo / Invision/ Omar Vega

Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.

Модель на показе Maaji Swimwear в рамках недели моды Mercedes-Benz в Майами-Бич. 21 июля 2013 года
13 из 16

Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.

© AP Photo / Invision/ Omar Vega
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
14 из 16

Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Alexander Klein

Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.

Девушки загарают на трассе Формулы-1 в Монте-Карло. 25 мая 2013 года
15 из 16

Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.

© AFP 2019 / Alexander Klein
© AP Photo / Invision/ Amy Harris

Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.

Девушки позируют на фоне круизного лайнера в Майами. 25 января 2017 года
16 из 16

Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.

© AP Photo / Invision/ Amy Harris
1 из 16

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.

© AFP 2019
2 из 16

Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.

© AFP 2019 / -
3 из 16

Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.

© AP Photo / EW
4 из 16

Крошечный пляжный костюм вызвал нешуточные споры во всем мире.

© AFP 2019
5 из 16

Во многих католических странах бикини тут же запретили.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 16

Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
7 из 16

Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.

© AP Photo
8 из 16

В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
9 из 16

Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.

© РИА Новости / Алексей Дитякин
10 из 16

В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
11 из 16

В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 16

В 1990-е получили распространение спортивные модели купальников.

© AFP 2019 / Mark Ralston
13 из 16

Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.

© AP Photo / Invision/ Omar Vega
14 из 16

Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
15 из 16

Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.

© AFP 2019 / Alexander Klein
16 из 16

Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.

© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Раньше девушка сопереживала заключенному, однако сейчас она надеется, что его привлекут к ответственности вместе с администратором группы, выложившим интимные фото.
Правоохранительные органы начали проверку. При этом руководитель пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова отметила, что заявительница не приезжает на опрос к участковому и не отвечает на звонки.
Александра Куделина на пляже
26 сентября, 08:00Специальный репортаж
Вся правда о жизни женщин, которые перестали стесняться и вышли в интернет
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ВладивостокПриморский крайОбщество
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