Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T11:13Z
https://ria.ru/20190705/1556116152.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155611/29/1556112962_0:361:2085:1534_1036x0_80_0_0_34117224224fd37f08a9682c5ba8f181.jpg
РИА Новости

Откровенный шок: день рождения бикини

Вчера, 11:13
10748
До середины XX века костюмы для плавания оставались закрытыми и больше напоминали пижаму. Но потом появился купальник из двух частей, который изменил мир моды. Неприличные, возмутительные и привлекательные бикини — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.

Модели позируют в купальниках возле бассейна в Париже. 8 июня 1951 года
1 из 16

Историки говорят, что открытые купальники существовали еще в древние времена. Однако настоящая история бикини началась 5 июля 1946 года.

© AFP 2019
© AFP 2019 / -

Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.

Девушка позирует в бикини в бассейне в Париже. 5 июля 1946 года
2 из 16

Именно тогда французский инженер Луи Реар уговорил знакомую танцовщицу продемонстрировать новый купальник.

© AFP 2019 / -
© AP Photo / EW

Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.

Девушки позируют в купальниках. 19 ноября 1964 года
3 из 16

Наряд был таким откровенным, что профессиональные манекенщицы отказались выходить в нем на подиум.

© AP Photo / EW
© AFP 2019

Крошечный пляжный костюм вызвал нешуточные споры во всем мире.

Французская певица Франс Галль позирует в Каннах. 10 августа 1966 года
4 из 16

Крошечный пляжный костюм вызвал нешуточные споры во всем мире.

© AFP 2019
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Во многих католических странах бикини тут же запретили.

Прогулка на яхте. 1 июня 1963 года
5 из 16

Во многих католических странах бикини тут же запретили.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма. Крымская область, РСФСР. 1 июля 1953 года
6 из 16

Потребовалось более десяти лет, прежде чем открытые купальники вошли в моду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© AP Photo

Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.

Французская актриса Брижит Бардо на съемках фильма в Риме. 27 марта 1956 года
7 из 16

Популяризацией бикини мир обязан актрисам, в частности Брижит Бардо. После фильма "И Бог создал женщину" с ее участием модные купальники заполонили пляжи.

© AP Photo
© РИА Новости / Олег Ласточкин

В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.

Манекенщицы демонстрируют купальники художника-модельера Александра Овчинникова.16 июня 1995
8 из 16

В 1960-е годы бикини появились в рекламе, о них стали сочинять песни.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
© РИА Новости / Алексей Дитякин

Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.

Девушки на конкурсе красоты Жемчужина России. 19 сентября 1991 года
9 из 16

Женщины, которые следили за модными тенденциями, заинтересовались бикини.

© РИА Новости / Алексей Дитякин
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.

Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
10 из 16

В 1970-е стали популярны купальники из двух ленточек.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© РИА Новости / Александр Кряжев

В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.

Участница открытого чемпионата по бодибилдингу и бодифитнесу во время выступления в ДК Строитель в Новосибирске
11 из 16

В 1980-е в моду вошли бразильские "танга", сделанные из двух треугольников с экстремально узкой соединительной полоской на бедрах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© AFP 2019 / Mark Ralston

В 1990-е получили распространение спортивные модели купальников.

Участницы соревнования по бодибилдингу на Венис-Бич в Калифорнии. 30 мая 2016 года
12 из 16

В 1990-е получили распространение спортивные модели купальников.

© AFP 2019 / Mark Ralston
© AP Photo / Invision/ Omar Vega

Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.

Модель на показе Maaji Swimwear в рамках недели моды Mercedes-Benz в Майами-Бич. 21 июля 2013 года
13 из 16

Сегодня без бикини невозможно представить себе пляжную моду.

© AP Photo / Invision/ Omar Vega
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
14 из 16

Купальники трансформируются в зависимости от веяний моды.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Alexander Klein

Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.

Девушки загарают на трассе Формулы-1 в Монте-Карло. 25 мая 2013 года
15 из 16

Верхние треугольники заменяются полоской ткани или бюстгальтером на косточках.

© AFP 2019 / Alexander Klein
© AP Photo / Invision/ Amy Harris

Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.

Девушки позируют на фоне круизного лайнера в Майами. 25 января 2017 года
16 из 16

Нижняя часть купальника то превращаются в стринги, то, наоборот, увеличивается до шорт.

© AP Photo / Invision/ Amy Harris
1101663417
Обсудить 0
Фото
Рекомендуем
Модель на показе Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
Лучшие фото недели: высокая мода, бассейн на колесах и 80-летие Бэтмена
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Актер Александр Петров
Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
США вынудят Европу отменить антироссийские санкции
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне. 3 июля 2019
Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Амстердам отказался принимать Евровидение
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния