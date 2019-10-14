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РИА Новости

Путин подписал указ о российских сельхозатташе за рубежом

18:43 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О представителях министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом", соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения интересов Российской Федерации в сфере агропромышленного комплекса за рубежом, постановляю: разрешить, начиная с 2020 года, министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах, перечень которых определяется министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с министерством иностранных дел РФ", - говорится в документе.
Также устанавливается, что представители Минсельхоза РФ направляются в иностранные государства по согласованию с МИД РФ и осуществляют свои функции в составе дипломатических представительств РФ без включения в их штатную численность.
Порядок и условия деятельности представителей Минсельхоза РФ, предельную численность его представителей за рубежном и финансирование расходов, связанных с реализацией указа, обеспечивает правительство РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018
12 марта 2018, 17:37РИА Новости
Систему российских сельхоз-атташе за границей расширят на 14 стран
Институт представителей Минсельхоза РФ за рубежом создается с целью продвижения и сопровождения российской сельхозпродукции на зарубежных рынках, заявил на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин.
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МИД РФМинистерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияВ мире
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