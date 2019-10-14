Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил в понедельник журналистам в Люксембурге, какими средствами, по его мнению, ЕС должен "дожать" РФ.

"Санкции - это те меры, которые Европа применяет в отношении РФ. Чем сильнее санкции, тем лучше РФ понимает, что мы имеем в виду - Украина и ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос, какое, по его мнению, давление должна оказать Европа на РФ в контексте минских соглашений.

Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Источник на полях встречи при этом пояснил, что дискуссии были ознакомительного характера и не предполагали никаких заявлений или решений.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Пристайко представил министрам "удовлетворительную картину" планов Киева по реформам и урегулированию в Донбассе.