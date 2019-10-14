Источники опровергли сообщения о наступлении турецких ВС в Манбидже

КАИР, 14 окт - РИА Новости. Осведомленные источники опровергли РИА Новости сообщения турецких СМИ о якобы начавшемся наступлении турецких войск и протурецкой оппозиции на сирийский город Манбидж.

Телеканал A Нaber ранее сообщил, что оппозиционная "Сирийская национальная армия" при поддержке ВС Турции начала наступление на город Манбидж на севере Сирии. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия собирается передать Манбидж, находящийся под контролем курдских формирований, "его настоящим арабским хозяевам".

"Никакого наступления Турции на Манбидж нет, эти сообщения не соответствуют действительности... Наоборот, в нескольких деревнях в окрестностях города расположились отряды сирийской армии", - заявили источники.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации к Дамаску пока не поступало.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.