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РИА Новости

В Гвинее один человек погиб при протестах

18:21 14.10.2019
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© AP Photo / Youssouf BahГвинейские полицейские
Гвинейские полицейские
© AP Photo / Youssouf Bah
Гвинейские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и силами правопорядка в столице Гвинеи Конакри, где жители протестуют против третьего срока президента Гвинеи Альфы Конде, сообщает местное издание Guinee Matin.
По данным издания, утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. В частности, начались стычки на магистрали Сонфониа-Ваниндра (Sonfonia-Wanindra), где два человека получили ранения.
Также сообщается, что неподалеку от вокзала Сонфониа один человек получил серьезные пулевые ранения, а другой скончался.
Жители гвинейской столицы вышли на улицы в знак протеста против намерения президента страны внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту президента в течение еще одного срока. Из-за протестов парализована работа магазинов, школ и госучреждений.
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