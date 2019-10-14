В Гвинее один человек погиб при протестах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и силами правопорядка в столице Гвинеи Конакри, где жители протестуют против третьего срока президента Гвинеи Альфы Конде, сообщает местное издание Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и силами правопорядка в столице Гвинеи Конакри, где жители протестуют против третьего срока президента Гвинеи Альфы Конде, сообщает местное издание Guinee Matin

По данным издания, утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. В частности, начались стычки на магистрали Сонфониа-Ваниндра (Sonfonia-Wanindra), где два человека получили ранения.

Также сообщается, что неподалеку от вокзала Сонфониа один человек получил серьезные пулевые ранения, а другой скончался.