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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области построят восемь мусоросортировочных комплексов

18:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Восемь мусоросортировочных комплексов мощностью около 350 тысяч тонн в год планируется построить в Воронежской области в течение пяти лет, сообщает облправительство.
Воронежская область реализует пять проектов, которые входят в состав нацпроекта "Экология". Ход реализации обсуждался в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Александр Гусев.
"В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" за счет федеральной субсидии в области запланировано создание отходоперерабатывающей инфраструктуры. Целевые показатели в 2019 году достигнуты за счет действующих мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. К 2024 году планируют построить восемь мусоросортировочных комплексов, мощностью около 350 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.
Сейчас на территории области работают мусоросортировочные комплексы ОАО "Экотехнологии", ООО "Регион-45" и мусоросортировочный комплекс при полигоне ООО "Поэтро полигон".
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По данным облправительства, в области должны быть ликвидированы к 2024 году в рамках регионального проекта "Чистая страна" 24 несанкционированные свалки.
В ходе выполнения федерального проекта "Чистая вода", как отмечают областные власти, доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла с 88,1% до 92,8%, а доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, - с 88,1% до 92,8%.
Александр Гусев обратил внимание ответственных лиц на необходимость комплексного подхода при реализации мероприятий национального проекта "Экология".
"В работы, которые выполняют сетевые организации, нам нужно интегрировать еще и те мероприятия, которые мы реализуем за счет областных и федеральных средств. Тогда мы будем понимать весь комплекс работ, поскольку и водоканалы этим занимаются, и застройщики. Места комплексной застройки помогут развитию системы водоснабжения близлежащих территорий, особенно это касается частного сектора", – сказал губернатор.

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