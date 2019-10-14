В Воронежской области построят восемь мусоросортировочных комплексов

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Восемь мусоросортировочных комплексов мощностью около 350 тысяч тонн в год планируется построить в Воронежской области в течение пяти лет, сообщает облправительство.

Воронежская область реализует пять проектов, которые входят в состав нацпроекта "Экология". Ход реализации обсуждался в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Александр Гусев.

"В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" за счет федеральной субсидии в области запланировано создание отходоперерабатывающей инфраструктуры. Целевые показатели в 2019 году достигнуты за счет действующих мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. К 2024 году планируют построить восемь мусоросортировочных комплексов, мощностью около 350 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

Сейчас на территории области работают мусоросортировочные комплексы ОАО "Экотехнологии", ООО "Регион-45" и мусоросортировочный комплекс при полигоне ООО "Поэтро полигон".

По данным облправительства, в области должны быть ликвидированы к 2024 году в рамках регионального проекта "Чистая страна" 24 несанкционированные свалки.

В ходе выполнения федерального проекта "Чистая вода", как отмечают областные власти, доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла с 88,1% до 92,8%, а доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, - с 88,1% до 92,8%.

Александр Гусев обратил внимание ответственных лиц на необходимость комплексного подхода при реализации мероприятий национального проекта "Экология".

"В работы, которые выполняют сетевые организации, нам нужно интегрировать еще и те мероприятия, которые мы реализуем за счет областных и федеральных средств. Тогда мы будем понимать весь комплекс работ, поскольку и водоканалы этим занимаются, и застройщики. Места комплексной застройки помогут развитию системы водоснабжения близлежащих территорий, особенно это касается частного сектора", – сказал губернатор.