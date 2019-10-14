Экономист: вопросы, поднятые в работе нобелевских лауреатов, сложно решить

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вопросы, которые затронули в своей работе лауреаты Нобелевской премии по экономике этого года, очень насущны, однако их будет сложно решить в реалиях текущей рыночной экономики, рассказала РИА Новости доцент кафедры Экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Ранее в понедельник стало известно, что Нобелевскую премию получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире. Результаты исследований этих лауреатов значительно улучшили возможность бороться с бедностью на практике, пояснил Нобелевский комитет в своем заявлении.

"В общем и целом вопросы неравенства являются наиболее насущными на сегодняшний день, но их будет сложно решить в рамках существующей рыночной экономики, где ресурсы ограничены, а компании нацелены на максимизацию прибыли и повышение конкурентоспособности своей продукции на рынке", - сказала Новикова.

Она также отметила, что без структурных изменений в мировой экономике проблему неравенства не решить.