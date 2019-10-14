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РИА Новости

Лидер британской оппозиции назвал тронную речь королевы фарсом

17:52 14.10.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин назвал тронную речь королевы фарсом из-за отсутствия у правительства Бориса Джонсона большинства в парламенте и возможности утвердить предложенные законы.
Королева Великобритании Елизавета II выступила в понедельник на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой перечислила приоритеты работы правительства на предстоящий год. В числе основных пунктов повестки: большой блок законов по Brexit, включающий реформу миграционной системы, а также реформирование социальной и правоохранительной сфер. Текст речи пишет правительство страны и утверждает кабинет министров, обычно открытие сессии парламента является преимущественно просто очень красиво обставленным церемониальным событием.
"Это (речь о планах работы правительства) никогда не было таким фарсом, как при правительстве, утратившим большинство, потерявшим 45 голосов и рекордом в 100% поражений в парламенте", - сказал Корбин, выступая в палате общин в понедельник во второй половине дня.
По словам главы оппозиции, уже через несколько недель королева произнесет речь, написанную правительством лейбористов. Это может произойти в случае, если на будущих парламентских выборах победит и сформирует правительство Лейбористская партия.
"Мы не довериям премьер-министру. В этой речи королевы не было ничего, что помогло бы нашей стагнирующей экономике. Ничего, что решило бы проблему низкого уровня оплаты труда, ничего, что прекратило бы рост бедности среди детей и пенсионеров... Но уже через несколько недель мы можем услышать речь (королевы), написанную лейбористами", - сказал Корбин.
Открывшаяся сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.
После выступления королевы палаты парламента приступили к работе - палата общин начала обсуждение тронной речи. Как ожидается, палата проголосует по ней в течение пяти дней. Вызывает вопросы, попадут ли перечисленные законы на рассмотрение парламента, который намерен на этой неделе атаковать Джонсона и принудить его заняться предотвращением выхода Британии из ЕС без соглашения.
Глава правительства ранее заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября (предстоящей субботы). Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit. Парламентарии в ответ заявляли, что намерены добиться своего, даже путем отставки премьера.
Даже если Джонсон уцелеет в схватке с парламентом, то нынешняя повестка кабинета все равно может не воплотиться. Все - и сам Джонсон, и оппозиция, - хотят проведения досрочных парламентских выборов. С большой долей вероятности они состоятся в ноябре. Из-за этого нынешнюю речь королевы, скорее, следует называть не повесткой работы правительства на год, а предвыборной программой Джонсона, которую он представил в преддверии внеочередных выборов.
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Джереми КорбинБорис ДжонсонЕлизавета IIЛондонВ мире
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