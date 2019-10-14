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РИА Новости

Насильник детей в Астрахани приговорен к 25 годам колонии

17:50 14.10.2019
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© Depositphotos / andriano_czМужчина с детской игрушкой
Мужчина с детской игрушкой
© Depositphotos / andriano_cz
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Житель Астрахани приговорен к 25 годам колонии строгого режима за 43 эпизода преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний житель Астраханской области приглашал к себе детей в возрасте от 9 до 14 лет под предлогом игр на приставке, "после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Кроме того, мужчина использовал их для создания порнографических фильмов.
Мужчина признан виновным в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".
"Суд назначил местному жителю наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению СУСК РФ по области, опубликованному на сайте ведомства, ход расследования уголовного дела находился на особом контроле руководителя следственного управления.
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