Насильник детей в Астрахани приговорен к 25 годам колонии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Житель Астрахани приговорен к 25 годам колонии строгого режима за 43 эпизода преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний житель Астраханской области приглашал к себе детей в возрасте от 9 до 14 лет под предлогом игр на приставке, "после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Кроме того, мужчина использовал их для создания порнографических фильмов.

Мужчина признан виновным в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".

"Суд назначил местному жителю наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии", - говорится в сообщении.