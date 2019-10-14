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РИА Новости

Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе

17:43 14.10.2019 (обновлено: 19:03 14.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы государства.
"Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, президент вручил госнаграды военным и присвоил почетные наименования бригадам ВС Украины.
В пресс-службе отметили, что Зеленский вручил награды по собственной инициативе, без представлений от министерства обороны.
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