Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы государства.

"Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - говорится в сообщении.