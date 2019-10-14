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РИА Новости
Туризм

В Амстердаме суд приговорил напавшего на туристов афганца к 26 годам тюрьмы

17:36 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нидерландский суд приговорил выходца из Афганистана, ударившего ножом двух американских туристов на центральном вокзале в Амстердаме в августе прошлого года, к 26 годам лишения свободы, сообщает издание NL Times.
В конце августа прошлого года 19-летний выходец из Афганистана, подававший прошение о предоставлении статуса беженца в Германию, напал с ножом на прохожих на вокзале в Амстердаме. Он получил огнестрельное ранение после вмешательства сотрудников правопорядка. Пострадавшие оказались туристами из США.
Согласно газете, в понедельник суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство с террористическим умыслом и по трем пунктам по обвинению в угрозе сотруднику полиции. Кроме того, суд обязал его выплатить два миллиона евро пострадавшим в качестве возмещения ущерба.
Издание отмечает, что после нападения оба туриста выжили, однако один из них получил серьезную травму позвоночника и теперь прикован к инвалидному креслу.
Ранее афганец признал вину и заявил, что приехал в Нидерланды, чтобы "убивать нечестных и жестоких людей", и что ошибся, ударив ножом туристов, а не местных. Психиатрическая экспертиза не смогла дать точное заключение о состоянии нападавшего.
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