В Амстердаме суд приговорил напавшего на туристов афганца к 26 годам тюрьмы

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нидерландский суд приговорил выходца из Афганистана, ударившего ножом двух американских туристов на центральном вокзале в Амстердаме в августе прошлого года, к 26 годам лишения свободы, сообщает издание NL Times.

В конце августа прошлого года 19-летний выходец из Афганистана, подававший прошение о предоставлении статуса беженца в Германию, напал с ножом на прохожих на вокзале в Амстердаме. Он получил огнестрельное ранение после вмешательства сотрудников правопорядка. Пострадавшие оказались туристами из США.

Согласно газете, в понедельник суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство с террористическим умыслом и по трем пунктам по обвинению в угрозе сотруднику полиции. Кроме того, суд обязал его выплатить два миллиона евро пострадавшим в качестве возмещения ущерба.

Издание отмечает, что после нападения оба туриста выжили, однако один из них получил серьезную травму позвоночника и теперь прикован к инвалидному креслу.