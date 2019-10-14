Источник: Анкара обвинила курдов в освобождении боевиков ИГ* из тюрьмы

АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Курдские силы самообороны освободили боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде на севере Сирии, заявил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.

Собеседник агентства отметил, что войска Турции начали атаку тюрьмы в понедельник утром, но еще до этого представители Рабочей партии Курдистана отпустили террористов в попытке посеять панику в регионе.

"Экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Похоже, охранники освободили опасных боевиков ИГ*, как они ранее угрожали сделать", — сообщил источник.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам. Затем последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что под контроль взяты Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.