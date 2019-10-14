Алиев утвердил договор о сотрудничестве с Россией в сфере труда и соцзащиты

БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник соглашение о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, сообщила пресс-служба главы государства.
Министры труда России и Азербайджана Максим Топилин и Сахиль Бабаев 24 мая подписали соглашение о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения. Согласно документу, стороны будут сотрудничать по ряду направлений: в частности, политике в области соцзащиты и трудовой миграции, осуществлению мер по сокращению бедности, медико-социальной экспертизе, развитию систем социального партнерства, координации исследований в сфере труда, совершенствованию методологии определения величины прожиточного минимума и другим направлениям.
"Утверждается подписанное 24 мая 2019 года в Баку соглашение о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты России", - приводит пресс-служба президента Азербайджана текст указа.
После вступления соглашения в силу министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено обеспечить осуществление его положений. "МИД Азербайджана поручено отправить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу", - говорится в указе.
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