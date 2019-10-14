Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:55Z
https://ria.ru/20191014/1559773037.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155310/63/1553106381_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c5b668f234b243711f2db3e67f3084ad.jpg
РИА Новости

Алиев утвердил договор о сотрудничестве с Россией в сфере труда и соцзащиты

16:55 14.10.2019
126
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник соглашение о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, сообщила пресс-служба главы государства.
Министры труда России и Азербайджана Максим Топилин и Сахиль Бабаев 24 мая подписали соглашение о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения. Согласно документу, стороны будут сотрудничать по ряду направлений: в частности, политике в области соцзащиты и трудовой миграции, осуществлению мер по сокращению бедности, медико-социальной экспертизе, развитию систем социального партнерства, координации исследований в сфере труда, совершенствованию методологии определения величины прожиточного минимума и другим направлениям.
"Утверждается подписанное 24 мая 2019 года в Баку соглашение о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты России", - приводит пресс-служба президента Азербайджана текст указа.
После вступления соглашения в силу министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено обеспечить осуществление его положений. "МИД Азербайджана поручено отправить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу", - говорится в указе.
Церемония фотографирования перед заседанием Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Ашхабаде
11 октября, 15:56Акценты
В белом-белом городе: что обсуждалось на Совете глав стран СНГ в АшхабадеОбсуждение того, что уже сделано, и утверждение общих планов на будущее ‒ такова, если обобщить, повестка саммита СНГ в Ашхабаде. А обсуждение некоторых тем касалось далеко не только самого Содружества. С подробностями из столицы Туркменистана ‒ обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.
300000
Обсудить 0
МИД АзербайджанаИльхам АлиевРоссияБакуАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Россия и Саудовская Аравия выступили за дипломатическое решение кризисов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире
Лекарства
В Госдуме обсуждают возможность оптовой продажи лекарств через интернет
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил о необходимости сохранения астанинского процесса по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Москва и Эр-Рияд приняли меморандум об упрощении выдачи виз
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)
Москва и Эр-Рияд готовят соглашение о взаимной защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Путин отметил усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации энергорынка
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния