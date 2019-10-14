Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

"У меня есть все ожидания, что если сделки не будет, то эти пошлины начнут действовать, но я считаю, что мы достигнем соглашения", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о запланированном введении пошлин против Китая 15 декабря.