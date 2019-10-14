В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи

ЭР-РИЯД, 14 окт — РИА Новости. В Эр-Рияде состоялись переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, по их итогам стороны подписали более двух десятков документов.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, сначала состоялся королевский прием в честь гостя, после этого Путин и король Сальман на электрокаре подъехали к залу переговоров.

В ходе встречи монарх подчеркнул, что Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире.

Он отметил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с Москвой по вопросам безопасности, стабильности и мира, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также в области укрепления экономического роста.

Отношения двух стран во всех областях король назвал дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению.

В свою очередь, Путин отметил личный вклад короля Сальмана в продвижение многомерного сотрудничества.

"Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года, достигнутые тогда договоренности успешно реализуются", — указал российский лидер.

Среди подписанных в понедельник документов — хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти.

"Нефть останется существенным элементом в мировом экономическом развитии. Мир будет нуждаться в достаточно больших объемах нефти и достаточных поставках", — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд, выступая на церемонии подписания документов.

По его словам, нужно учитывать как рыночные подвижки, колебания, так и нерыночные факторы.

Также представители двух стран подписали заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Кроме того, подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня и протокол между министерствами энергетики двух стран.

Москва и Эр-Рияд также заключили меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.

Помимо этого, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения.

После переговоров с королем у Путина прошла встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На ней российский лидер заверил, что Москва придает большое значение двусторонней координации ситуации на мировом энергетическом рынке.

Он отметил, что при активном участии двух стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.