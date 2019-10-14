Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:43Z
https://ria.ru/20191014/1559772062.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155977/18/1559771845_0:1326:2048:2478_1036x0_80_0_0_109d350e9cdbc85c9b4cdb168e36f15c.jpg
РИА Новости

В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии

16:37 14.10.2019 (обновлено: 17:43 14.10.2019)
12719
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 14 окт — РИА Новости. В Эр-Рияде состоялись переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, по их итогам стороны подписали более двух десятков документов.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, сначала состоялся королевский прием в честь гостя, после этого Путин и король Сальман на электрокаре подъехали к залу переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 15:53Радио Sputnik
Не с пустыми руками. Что Путин подарит саудовскому королю после переговоров
В ходе встречи монарх подчеркнул, что Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире.
Он отметил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с Москвой по вопросам безопасности, стабильности и мира, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также в области укрепления экономического роста.
Отношения двух стран во всех областях король назвал дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению.
В свою очередь, Путин отметил личный вклад короля Сальмана в продвижение многомерного сотрудничества.
"Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года, достигнутые тогда договоренности успешно реализуются", — указал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Вчера, 15:51РИА Новости
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев
Среди подписанных в понедельник документов — хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти.
"Нефть останется существенным элементом в мировом экономическом развитии. Мир будет нуждаться в достаточно больших объемах нефти и достаточных поставках", — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд, выступая на церемонии подписания документов.
По его словам, нужно учитывать как рыночные подвижки, колебания, так и нерыночные факторы.
Также представители двух стран подписали заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Кроме того, подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня и протокол между министерствами энергетики двух стран.
Москва и Эр-Рияд также заключили меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:01РИА Новости
В Саудовской Аравии оценили возможность расширения партнерства с Россией
Помимо этого, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения.
После переговоров с королем у Путина прошла встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На ней российский лидер заверил, что Москва придает большое значение двусторонней координации ситуации на мировом энергетическом рынке.
Он отметил, что при активном участии двух стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
"Все наше сотрудничество, Ваше Высочество, направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие, позитивные плоды", — подчеркнул российский лидер.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 14:47Ядерные технологии
"Росатом" заявил о готовности строить АЭС в Саудовской Аравии вместе с США
316800330
Обсудить 23
Сальман бен Абдель Азиз аль СаудГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Неплохо.
14 октября, 16:40
CCicicipi
1900006
уже бы давно купили бы шилки да тунгуски и за заводы бы не переживали
14 октября, 16:57
KKKerk Krenston
1600102
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев
РИА
Новости
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Почему к приезду Путина саудовцы выучили русский
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Вид на Ялту
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд
Источник: Анкара обвинила курдов в освобождении боевиков ИГ* из тюрьмы
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния