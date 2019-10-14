Стало известно, чем угощали российскую делегацию на приеме в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российскую делегацию на приеме от имени короля Саудовской Аравии в честь государственного визита президента РФ Владимира Путина угощали саудовскими закусками, куриной грудкой и филе говядины, передаёт корреспондент РИА Новости.

В меню - ассорти холодных и горячих закусок; домашняя соленая сёмга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом; куриная грудка, фаршированная овощами, с шафраном и куркумой; филе говядины Вагю с мини-морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом.