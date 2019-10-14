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РИА Новости

Стало известно, чем угощали российскую делегацию на приеме в Эр-Рияде

15:26 14.10.2019
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© РИА НовостиЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российскую делегацию на приеме от имени короля Саудовской Аравии в честь государственного визита президента РФ Владимира Путина угощали саудовскими закусками, куриной грудкой и филе говядины, передаёт корреспондент РИА Новости.
В меню - ассорти холодных и горячих закусок; домашняя соленая сёмга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом; куриная грудка, фаршированная овощами, с шафраном и куркумой; филе говядины Вагю с мини-морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 14:50РИА Новости
Владимир Путин и король Саудовской Аравии проводят переговоры в Эр-Рияде
Кроме того, гостям подали ассорти саудовских закусок, шоколадный мусс с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым, а также ассорти из фруктов.
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Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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