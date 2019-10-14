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РИА Новости

В Киеве началась акция против "формулы Штайнмайера" по Донбассу

16:35 14.10.2019 (обновлено: 16:36 14.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Акция против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу началась в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
В акции принимают участие, в том числе, члены украинских националистических организаций, в частности партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Митингующие собрались в парке Шевченко и отправились колонной по центральным улицам Киева. Они намерены завершить "вече" около здания офиса президента Украины.
Впереди колонны едут полицейские автомобили, за ними следуют участники акции. Они несут национальные флаги Украины и плакаты с лозунгами "Против капитуляции", "Нет формуле Штайнмайера". Они также выкрикивают украинские националистические лозунги.
Шествие сопровождает небольшое число полицейских. Обстановка спокойная.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.
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