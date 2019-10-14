В Киеве началась акция против "формулы Штайнмайера" по Донбассу

КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Акция против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу началась в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

В акции принимают участие, в том числе, члены украинских националистических организаций, в частности партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Митингующие собрались в парке Шевченко и отправились колонной по центральным улицам Киева. Они намерены завершить "вече" около здания офиса президента Украины.

Впереди колонны едут полицейские автомобили, за ними следуют участники акции. Они несут национальные флаги Украины и плакаты с лозунгами "Против капитуляции", "Нет формуле Штайнмайера". Они также выкрикивают украинские националистические лозунги.

Шествие сопровождает небольшое число полицейских. Обстановка спокойная.