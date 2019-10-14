Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Украинцы из разных стран призвали снять санкции против крымчан, передает корреспондент РИА Новости.

На полуострове проходит круглый стол "Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". На мероприятие прибыли украинцы из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Являясь частью украинского народа, призываем международное сообщество признать воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права, осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады, <...> а также снять <...> санкции, нарушающие основополагающие права человека, в том числе право на развитие, право на свободу перемещения", — говорится в итоговой резолюции.

Участники круглого стола настаивают на объективной оценке ситуации и отмечают, что в Крыму оказывают системную поддержку украинскому языку и национальной украинской культуре.

Они также рекомендовали властям Крыма обратиться к правительству России с просьбой о создании международного союза общественных организаций "Россия — Украина".