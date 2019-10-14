Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма

"Мы поддерживаем позицию единения с Россией. Крым является территорией Российской Федерации, частью Союзного государства России и Белоруссии, и здесь никакого сомнения быть не может. Все остальное — не более чем давление, которое пытаются оказать на тех или иных людей, чтобы помешать контактам с Крымом. С другой стороны, учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась", — сказал Геращенко РИА Новости.