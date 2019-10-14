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РИА Новости

Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма

10:40 14.10.2019 (обновлено: 17:51 14.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Набережная Ялты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Крым все чаще в мире воспринимают как российскую территорию, заявил представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

"Мы поддерживаем позицию единения с Россией. Крым является территорией Российской Федерации, частью Союзного государства России и Белоруссии, и здесь никакого сомнения быть не может. Все остальное — не более чем давление, которое пытаются оказать на тех или иных людей, чтобы помешать контактам с Крымом. С другой стороны, учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась", — сказал Геращенко РИА Новости.

Секретарь правления Русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук, в свою очередь, рассказал, что он не первый раз посещает Крым после воссоединения с Россией.

"Хочется самому увидеть, как реально здесь все выглядит. Сразу видно, как меняется Крым, идет глобальное строительство новой инфраструктуры. Реально изменения к лучшему происходят практически каждый день. <...> Официальная государственная политика — это одно, а реальные знания людей — это другое. В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский", — заявил Романчук.

Накануне члены украинской диаспоры прибыли с ознакомительным визитом в Крым.
В состав делегации вошли граждане Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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