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РИА Новости

Матвиенко не поддерживает возвращение в России смертной казни

15:44 14.10.2019 (обновлено: 16:06 14.10.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения в России смертной казни.
После убийства девочки в Саратове в обществе вновь возникла тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ.
"Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей", - сказал спикер журналистам в понедельник.
Матвиенко отметила, что убийство ребенка - это большая беда и трагедия, и дискуссия о возможном возвращении смертной казни уместна. "Наказание для виновного должно быть самым жестким, какое возможно", - сказала парламентарий, отметив, что если сравнить пожизненное заключение и смертную казнь, еще не известно, что тяжелее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Матвиенко также подчеркнула, что в свое время Россия сделала свой цивилизованный выбор.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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Белград (округ)Следственный комитет РФСовет Федерации РФСаратовПроисшествияВалентина МатвиенкоРоссия
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