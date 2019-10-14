Матвиенко не поддерживает возвращение в России смертной казни

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения в России смертной казни.

После убийства девочки в Саратове в обществе вновь возникла тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ.

"Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей", - сказал спикер журналистам в понедельник.

Матвиенко отметила, что убийство ребенка - это большая беда и трагедия, и дискуссия о возможном возвращении смертной казни уместна. "Наказание для виновного должно быть самым жестким, какое возможно", - сказала парламентарий, отметив, что если сравнить пожизненное заключение и смертную казнь, еще не известно, что тяжелее.

Матвиенко также подчеркнула, что в свое время Россия сделала свой цивилизованный выбор.