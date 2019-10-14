Матвиенко не поддерживает возвращение в России смертной казни

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения в России смертной казни.
После убийства девочки в Саратове в обществе вновь возникла тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ.
"Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей", - сказал спикер журналистам в понедельник.
Матвиенко отметила, что убийство ребенка - это большая беда и трагедия, и дискуссия о возможном возвращении смертной казни уместна. "Наказание для виновного должно быть самым жестким, какое возможно", - сказала парламентарий, отметив, что если сравнить пожизненное заключение и смертную казнь, еще не известно, что тяжелее.
Матвиенко также подчеркнула, что в свое время Россия сделала свой цивилизованный выбор.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.