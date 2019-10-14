Чувашия получит 145 млн рублей из федбюджета на модернизацию АПК

ЧЕБОКСАРЫ, 14 окт – РИА Новости. Чувашия получит 145 миллионов рублей господдержки на возмещение части затрат на модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Компенсировать из этих средств можно не более 90% фактически понесенных расходов. Порядок и условия использования средств будут определяться регионом самостоятельно", – процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.
В пресс-службе уточнили, что в целом на поддержку десяти регионов России из федерального бюджета будут выделены дополнительные субсидии в размере один миллиард рублей.
В пресс-службе добавили, что в этом году Чувашия представила сельхозпродукцию 38 предприятий АПК республики на выставке "Золотая осень-2019" в Москве. Ряд муниципалитетов региона приняли участие в 70 конкурсных мероприятиях выставки. В этом году чувашским сельхозпредприятиям присуждены 64 медали – 39 золотых, 21 серебряная и четыре бронзовых, а также четыре благодарности.