Чувашия получит 145 млн рублей из федбюджета на модернизацию АПК

ЧЕБОКСАРЫ, 14 окт – РИА Новости. Чувашия получит 145 миллионов рублей господдержки на возмещение части затрат на модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Компенсировать из этих средств можно не более 90% фактически понесенных расходов. Порядок и условия использования средств будут определяться регионом самостоятельно", – процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.

В пресс-службе уточнили, что в целом на поддержку десяти регионов России из федерального бюджета будут выделены дополнительные субсидии в размере один миллиард рублей.