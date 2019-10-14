Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T15:20Z
https://ria.ru/20191014/1559767227.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия получит 145 млн рублей из федбюджета на модернизацию АПК

15:20 14.10.2019
13
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕБОКСАРЫ, 14 окт – РИА Новости. Чувашия получит 145 миллионов рублей господдержки на возмещение части затрат на модернизацию предприятий агропромышленного комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Компенсировать из этих средств можно не более 90% фактически понесенных расходов. Порядок и условия использования средств будут определяться регионом самостоятельно", – процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.
В пресс-службе уточнили, что в целом на поддержку десяти регионов России из федерального бюджета будут выделены дополнительные субсидии в размере один миллиард рублей.
В пресс-службе добавили, что в этом году Чувашия представила сельхозпродукцию 38 предприятий АПК республики на выставке "Золотая осень-2019" в Москве. Ряд муниципалитетов региона приняли участие в 70 конкурсных мероприятиях выставки. В этом году чувашским сельхозпредприятиям присуждены 64 медали – 39 золотых, 21 серебряная и четыре бронзовых, а также четыре благодарности.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
11 октября, 16:07Чувашская республика
Глава Чувашии: республиканский бюджет остается социально ориентированным
000000
Обсудить 0
Чувашская республикаСергей Артамонов
Рекомендуем
Якутск
В Якутске рассказали о реализации городского проекта "Народный бюджет"
РИА
Новости
Река Лена
Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября
Дети
Около 300 детей отдыхают в Якутии на средства федерального гранта
Окрестности города Якутска
Якутия принимает Азиатско-Тихоокеанскую конференцию юных исследователей
Лента
новостей
Московское метро
Пожар на станции метро "Выставочная" в Москве потушили
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Александр Никитин: в сельском хозяйстве многое делается с чистого листа
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею возвращения смертной казни
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния