Власти Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.
Торговый сбор — это фиксированный обязательный платеж, который взимается с торговых предприятий. Размер платежа зависит от вида деятельности, площади и места размещения объекта.
"Конечно, это касается в первую очередь малого бизнеса, сектора предпринимательства и в том числе потребительского рынка… Мы здесь не являемся новаторами, такие торговые сборы в ряде регионов введены. Основная задача не столько пополнить казну бюджета, хотя она тоже стоит, сколько сделать невыгодной работу в "серой зоне". Сбор будут платить торговые предприятия", - сказал Елин.
Елин отметил, что в настоящее время соответствующий законопроект пока прорабатывается, поэтому в 2020 году торговый сбор в Петербурге введен не будет.
"Законопроект на сегодняшний день дорабатывается, рассматривается. Пока он не обсуждался и не вносился в Законодательное собрание. В 2020 году мы его (торговый сбор) не введем", - отметил вице-губернатор.