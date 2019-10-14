Власти Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.

Торговый сбор — это фиксированный обязательный платеж, который взимается с торговых предприятий. Размер платежа зависит от вида деятельности, площади и места размещения объекта.

"Конечно, это касается в первую очередь малого бизнеса, сектора предпринимательства и в том числе потребительского рынка… Мы здесь не являемся новаторами, такие торговые сборы в ряде регионов введены. Основная задача не столько пополнить казну бюджета, хотя она тоже стоит, сколько сделать невыгодной работу в "серой зоне". Сбор будут платить торговые предприятия", - сказал Елин.

Елин отметил, что в настоящее время соответствующий законопроект пока прорабатывается, поэтому в 2020 году торговый сбор в Петербурге введен не будет.