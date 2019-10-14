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РИА Новости

Власти Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора

15:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития Евгений Елин
Заместитель министра экономического развития Евгений Елин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.
Торговый сбор — это фиксированный обязательный платеж, который взимается с торговых предприятий. Размер платежа зависит от вида деятельности, площади и места размещения объекта.
"Конечно, это касается в первую очередь малого бизнеса, сектора предпринимательства и в том числе потребительского рынка… Мы здесь не являемся новаторами, такие торговые сборы в ряде регионов введены. Основная задача не столько пополнить казну бюджета, хотя она тоже стоит, сколько сделать невыгодной работу в "серой зоне". Сбор будут платить торговые предприятия", - сказал Елин.
Елин отметил, что в настоящее время соответствующий законопроект пока прорабатывается, поэтому в 2020 году торговый сбор в Петербурге введен не будет.
"Законопроект на сегодняшний день дорабатывается, рассматривается. Пока он не обсуждался и не вносился в Законодательное собрание. В 2020 году мы его (торговый сбор) не введем", - отметил вице-губернатор.
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