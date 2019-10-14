Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии

ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Операция, проводимая Турцией в Сирии, увеличивает риски дальнейшей нестабильности в регионе и человеческих страданий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на 65-й парламентской сессии Североатлантического альянса в Лондоне.

Глава НАТО отметил, что в ходе своей встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и министрами страны на прошлой неделе в Стамбуле он выразил свою серьезную обеспокоенность ситуацией в Сирии.

"Я поделился с ними моей серьезной озабоченностью продолжающейся операцией в Сирии и рисками дальнейшей дестабилизации в регионе, эскалации напряженности и еще большими страданиями людей", - отметил глава НАТО.

Он также заявил, что ожидает, что Турция будет действовать скоординированно с другими союзниками НАТО. "Я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно и скоординировано с другими союзниками, чтобы мы смогли сохранить достижения в борьбе с нашим общим врагом – "ДАИШ"*, - сказал Столтенберг.

Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.