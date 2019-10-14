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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии

15:12 14.10.2019
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© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Операция, проводимая Турцией в Сирии, увеличивает риски дальнейшей нестабильности в регионе и человеческих страданий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на 65-й парламентской сессии Североатлантического альянса в Лондоне.
Глава НАТО отметил, что в ходе своей встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и министрами страны на прошлой неделе в Стамбуле он выразил свою серьезную обеспокоенность ситуацией в Сирии.
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"Я поделился с ними моей серьезной озабоченностью продолжающейся операцией в Сирии и рисками дальнейшей дестабилизации в регионе, эскалации напряженности и еще большими страданиями людей", - отметил глава НАТО.
Он также заявил, что ожидает, что Турция будет действовать скоординированно с другими союзниками НАТО. "Я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно и скоординировано с другими союзниками, чтобы мы смогли сохранить достижения в борьбе с нашим общим врагом – "ДАИШ"*, - сказал Столтенберг.
Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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