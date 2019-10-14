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РИА Новости

В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт

14:45 14.10.2019 (обновлено: 15:13 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковская карта платежной системы VISA
Банковская карта платежной системы VISA
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире, сообщила начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко.
"Статистика по картам Visa у нас есть, и Россия на самом деле… у нее прекрасная статистика именно по уровню мошенничеств, один из самых низких. Мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые ведут как разъяснительную работу со своими клиентами, так и работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль", - сказала Нечипоренко в эфире подкаста "Страхи/Ошибки".
Сейчас мошенничество в финансовой сфере сильно сдвинулось в сторону социальной инженерии, поскольку сами банки уже научились защищаться от взломов и кибератак, отметила она. "Организуются колл-центры, и люди, которые работают в колл-центрах могут даже не знать, что это мошеннический колл-центр. При этом разрабатываются скрипты, по которым сотрудники этих колл-центров обзванивают холодные базы", - пояснила Нечипоренко.
Если клиент банка подозревает мошенничество, нужно положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по известному номеру телефона на карточке или в договоре, советует представитель платежной системы. Банки не спрашивают номер карты и CVV код, указанный на ее обратной стороне. Сотрудники его не знают, у них нет доступа к этой информации, и он им не нужен, заметила она.
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"Мы сами достаточно часто оставляем свои данные на сайтах мошенников. Например, мошеннические сайты используются для сбора данных о телефонах, о картах и о всей другой персональной информации и платежной информации. Это сайты, предлагающие лотерею, сайты с розыгрышами каких-то призов, сайты с какими-то выгодными предложениями по очень низкой цене товаров, когда люди пытаются клюнуть на какие-то очень выгодные предложения – эти сайты обычно мошеннические", - предостерегла эксперт.
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Visa, Inc.РоссияЭкономика
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