Ошибиться и потерять все деньги за один звонок. Не вы, так ваша бабушка. Думаете, зря боитесь? Не зря! В прошлом году мошенники украли с банковских карт россиян почти 1,5 миллиарда рублей. И это не хакеры, взламывающие счета, а социальные инженеры, которые разными способами пытаются узнать личные данные, чтобы украсть ваши деньги.

Страх потерять все деньги за один звонок

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Как мошенники общаются с человеком? Откуда у них номера наших телефонов? Какие существуют схемы обмана? Как обычный человек может оставаться в курсе всего этого и не стать параноиком? Отличаются ли виды и способы мошенничества в России и за рубежом? Как сохранить свои деньги и о чем нужно рассказать пожилым родителям?

Вместе с Эвелиной Нечипоренко, начальником департамента управления рисками компании Visa в России, и психологом и коучем Константином Рязанцевым разбираемся, как понять, что с вами общаются мошенники, и как научить своих близких узнавать социальных инженеров.

Партнёр эпизода – международная платёжная система Visa, которая запустила специальную образовательную программу , чтобы научить нас лучше распознавать действия мошенников и не попадаться на их уловки.

02:30 как мошенники определяют, что именно вас легко обмануть

04:00 кто такие социальные инженеры и какие приёмы они используют

07:20 как службы безопасности банков борются с новыми видами мошенничества

09:50 какую информацию настоящие банковские работники никогда не запрашивают у держателей карт

11:30 какие данные нужны мошенникам

12:30 как мы сами, даже не подозревая, отдаём мошенникам наши личные данные

14:00 какие самые распространённые сценарии обмана существуют сегодня и почему недостаточно просто знать о них

15:20 какие вопросы нужно задать, чтобы вывести мошенника на чистую воду

18:30 может ли мошенник, узнав трёхзначный код на обратной стороне банковской, получить доступ к деньгам на карточном счете

19:00 надёжный и проверенный способ, как обезопасить себя от мошенников

20:50 как обучиться навыкам финансовой безопасности, не тратя на это много времени и сил

23:40 универсальный приём, как обезопасить себя от мошенников

25:50 как пожилым людям оградиться от мошенников

26:30 чем отличаются виды и способы мошенничества в России и за рубежом

28:15 на каком месте в мире стоит Россия по уровню мошенничества

30:00 безопасен ли бесконтактный платёж и почему мошенники не стремятся красть деньги с карт таким способом

Заходите на сайт igranadengi.io и проверьте, умеете ли вы распознавать мошенников.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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