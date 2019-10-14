Страх потерять все деньги за один звонок

Как мошенники общаются с человеком? Откуда у них номера наших телефонов? Какие существуют схемы обмана? Как обычный человек может оставаться в курсе всего этого и не стать параноиком? Отличаются ли виды и способы мошенничества в России и за рубежом? Как сохранить свои деньги и о чем нужно рассказать пожилым родителям?
Вместе с Эвелиной Нечипоренко, начальником департамента управления рисками компании Visa в России, и психологом и коучем Константином Рязанцевым разбираемся, как понять, что с вами общаются мошенники, и как научить своих близких узнавать социальных инженеров.
Партнёр эпизода – международная платёжная система Visa, которая запустила специальную образовательную программу, чтобы научить нас лучше распознавать действия мошенников и не попадаться на их уловки.
02:30 как мошенники определяют, что именно вас легко обмануть
04:00 кто такие социальные инженеры и какие приёмы они используют
07:20 как службы безопасности банков борются с новыми видами мошенничества
09:50 какую информацию настоящие банковские работники никогда не запрашивают у держателей карт
11:30 какие данные нужны мошенникам
12:30 как мы сами, даже не подозревая, отдаём мошенникам наши личные данные
14:00 какие самые распространённые сценарии обмана существуют сегодня и почему недостаточно просто знать о них
15:20 какие вопросы нужно задать, чтобы вывести мошенника на чистую воду
18:30 может ли мошенник, узнав трёхзначный код на обратной стороне банковской, получить доступ к деньгам на карточном счете
19:00 надёжный и проверенный способ, как обезопасить себя от мошенников
20:50 как обучиться навыкам финансовой безопасности, не тратя на это много времени и сил
23:40 универсальный приём, как обезопасить себя от мошенников
25:50 как пожилым людям оградиться от мошенников
26:30 чем отличаются виды и способы мошенничества в России и за рубежом
28:15 на каком месте в мире стоит Россия по уровню мошенничества
30:00 безопасен ли бесконтактный платёж и почему мошенники не стремятся красть деньги с карт таким способом
Заходите на сайт igranadengi.io и проверьте, умеете ли вы распознавать мошенников.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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