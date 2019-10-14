Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не слушал концерт, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и не имеет к нему никакого отношения.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. По данным издания, весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.

По словам премьера, в воскресенье он вместе с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой провел встречу с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранским сообществом, на которой "поговорили о наболевшем".

"К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которое устраивало мероприятие, или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера", - написал Гончарук на странице в Facebook

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.