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РИА Новости

Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы

14:45 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не слушал концерт, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и не имеет к нему никакого отношения.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. По данным издания, весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
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"Не созрел для политики". Что премьер Украины делал на концерте неонацистовУкраинский премьер посетил концерт неонацистов, сообщают СМИ. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik рассказал, с какой стороны это характеризует политика.
По словам премьера, в воскресенье он вместе с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой провел встречу с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранским сообществом, на которой "поговорили о наболевшем".
"К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которое устраивало мероприятие, или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера", - написал Гончарук на странице в Facebook.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
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"Не знает или лукавит". Экс-депутат Рады о словах премьера про бедныхПочти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил украинский премьер Алексей Гончарук. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал свой взгляд на эту проблему.
Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей на тот момент власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов".
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Оппозиционная платформа - За жизньАлексей ГончарукФиона ФрейзерОлесь БузинаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Он его не слушал,он его смотрел)))
14 октября, 14:48
Арсений Понфиленко
1100000
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