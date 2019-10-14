Путин поручил доложить о продлении срока сниженных энерготарифов в ДФО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьерам Дмитрию Козаку и Юрию Трутневу до 20 октября доложить, как решается вопрос продления с 2019 до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для отельных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

"Доложите о решении вопроса о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания цен (тарифов) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей электрической энергии Дальневосточного федерального округа (ДФО). Доклад – до 20 октября 2019 года", - говорится в поручении Козаку и Трутневу.

В сентябре замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко говорила РИА Новости, что Минэнерго внесло в правительство законопроект о продлении до 2028 года снижения энерготарифов в регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Оно действует в 2017-2019 годах для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей. Снижение тарифов для них идет за счет повышения цены для потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.

Механизм выравнивания тарифов касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Путин по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре 2018 года поручал обеспечить нормативную базу для продления этого механизма до 2028 года для отдельных потребителей. Например, шла речь о запрете на выравнивание тарифов для потребителей, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.

Заседание президиума Госсовета прошло 4 сентября. По его итогам президент также поручил Минэнерго РФ вместе с правительством Еврейской автономной области до 14 октября доложить о подготовке объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В сентябре правительство Еврейской АО сообщало, что режим чрезвычайной ситуации был введен в трех районах региона из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах.