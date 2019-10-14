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РИА Новости

В Киеве появились автобусы с вооруженными силовиками, сообщили СМИ

14:18 14.10.2019 (обновлено: 14:19 14.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Автобусы с силовиками, вооруженными автоматами, появились в понедельник на въезде в Киев, сообщает издание "Страна.UA".
В понедельник на Украине отмечают День защитника. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии*, а также акция против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.
"Импровизированные блокпосты появились на Одесской трассе. Автобусов на подъезде к Киеву расположено два - со стороны въезда и выезда, возле каждого из них - по два автоматчика. Окна автобусов затонированы, поэтому, сколько человек находится внутри, неизвестно", - говорится в сообщении.
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 14:39РИА Новости
"Формула Штайнмайера" не приведет к внутреннему конфликту, заявил Зеленский
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Ситуация на УкраинеУкраинская повстанческая армияПетр ПорошенкоЛеонид КучмаВ мире
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