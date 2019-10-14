В Киеве появились автобусы с вооруженными силовиками, сообщили СМИ

В понедельник на Украине отмечают День защитника. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии*, а также акция против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.

"Импровизированные блокпосты появились на Одесской трассе. Автобусов на подъезде к Киеву расположено два - со стороны въезда и выезда, возле каждого из них - по два автоматчика. Окна автобусов затонированы, поэтому, сколько человек находится внутри, неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.