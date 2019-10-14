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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" потребовала отставки премьера Украины

13:52 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что концерт организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. По данным издания, весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.
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"За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука – в отставку", - говорится в заявлении на сайте партии в понедельник.
По мнению партии, взгляды и действия премьера Гончарука – "сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти".
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.
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Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей на тот момент власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов".
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Оппозиционная платформа - За жизньАлексей ГончарукФиона ФрейзерОлесь БузинаЕвросоюзООНСШАУкраинаВ мире
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