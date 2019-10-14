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РИА Новости

В правительстве Испании прокомментировали приговор каталонским политикам

13:50 14.10.2019 (обновлено: 14:15 14.10.2019)
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Правительство Испании уважает вынесенный Верховным судом приговор в отношении каталонских политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявил и.о. председателя правительства Педро Санчес.
"Узнав приговор Верховного суда, хочу выразить абсолютное уважение и соблюдение его правительством Испании", - заявил Санчес в ходе обращения к гражданам. По его словам, судебный процесс был проведен "с максимальными гарантиями и абсолютно прозрачно".
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Санчес в ходе своего выступления также призывал каталонские власти к обеспечению нормального сосуществования между жителями автономного сообщества. "Каталония должна вести диалог с Каталонией. Женералитет Каталонии должен взять на себя эту ответственность – представлять всех каталонцев, править для всех каталонцев, а не для меньшинства, которое поддерживает независимость", - заявил и.о. премьера. Он заверил, что если это произойдет, правительство Испании будет готово к диалогу.
Санчес призвал к началу "нового этапа" после вынесения приговора и заявил о "гибели политического проекта", который "провалился, пытаясь получить внутреннюю поддержку и международное признание".
Он напомнил, что испанская конституция ставит во главу угла такие ценности как равенство, свободу, справедливость, политический плюрализм. "Все граждане равны перед законом, никто не выше закона, мы все обязаны его уважать", - заявил Санчес.
И.о. премьера заявил, что в демократической стране никого не судят за "идеи или защиту политического проекта, а за преступления, которые предусматривает законодательство".
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.
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