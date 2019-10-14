В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"

Первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского прошла в необычном формате "пресс-марафона": 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами. В частности, украинский лидер заявил, что хочет вернуть вопрос вошедшего в состав России Крыма в повестку встреч в "нормандском формате".

"Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в своё время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - сказал Песков, комментируя высказывания Зеленского.