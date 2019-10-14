СМИ: у офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Митинг против разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе проходит у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает в понедельник агентство УНН.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"Под стенами офиса президента уже собралось несколько десятков митингующих... Активисты возвели кирпичную стену - на каждом кирпиче было название одного из 150 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Митингующие полагают, что более 150 населенных пунктов окажутся в серой зоне и будут подвергнуты дополнительной угрозе после подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Также активисты распылили на кирпичи розовую краску.