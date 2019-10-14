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РИА Новости

СМИ: у офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

13:43 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Митинг против разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе проходит у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает в понедельник агентство УНН.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
"Под стенами офиса президента уже собралось несколько десятков митингующих... Активисты возвели кирпичную стену - на каждом кирпиче было название одного из 150 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.
Митингующие полагают, что более 150 населенных пунктов окажутся в серой зоне и будут подвергнуты дополнительной угрозе после подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Также активисты распылили на кирпичи розовую краску.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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