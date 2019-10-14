Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Главу российского государства у трапа самолета встречают принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоятся его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, с саудовским королем и наследным принцем королевства Путин обсудит как положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, так и сотрудничество в сферах энергетики, АПК и ВТС.

Предыдущая поездка Путина в королевство состоялась 12 лет назад - в феврале 2007 года.

Саудовская Аравия занимает 80% территории Аравийского полуострова. Здесь находятся главные святые места ислама - города Мекка и Медина. Верховная власть в Королевстве принадлежит правящей семье Аль-Сауд, насчитывающей более 7 тысяч принцев, а с побочными ветвями - порядка 20 тысяч человек.

Экономика страны в основном базируется на доходах от продажи нефти, которые обеспечивают до 60% бюджетных поступлений. Королевство располагает около 15% разведанных мировых запасов нефти и достаточными резервными мощностями для наращивания уровня добычи.