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РИА Новости

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

13:41 14.10.2019 (обновлено: 15:47 14.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
 Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главу российского государства у трапа самолета встречают принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.
Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоятся его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.
Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, с саудовским королем и наследным принцем королевства Путин обсудит как положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, так и сотрудничество в сферах энергетики, АПК и ВТС.
Предыдущая поездка Путина в королевство состоялась 12 лет назад - в феврале 2007 года.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Вчера, 08:00РИА Новости
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
Саудовская Аравия занимает 80% территории Аравийского полуострова. Здесь находятся главные святые места ислама - города Мекка и Медина. Верховная власть в Королевстве принадлежит правящей семье Аль-Сауд, насчитывающей более 7 тысяч принцев, а с побочными ветвями - порядка 20 тысяч человек.
Экономика страны в основном базируется на доходах от продажи нефти, которые обеспечивают до 60% бюджетных поступлений. Королевство располагает около 15% разведанных мировых запасов нефти и достаточными резервными мощностями для наращивания уровня добычи.
К основным статьям расходов относятся образование, военные закупки, здравоохранение и социальное развитие.
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
13 октября, 15:35Радио Sputnik
О партнерах, оружии и Ближнем Востоке: Путин дал интервью арабским каналам
750119071
Обсудить 11
Мухаммед бен СальманЮрий УшаковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Господи, дай здоровья и благополучия Владимиру. Горжусь Россией, горжусь Путиным. Молодец!
14 октября, 14:26
Russian robot
3410710031
И пусть саудовский король расскажет, как достояние страны может быть и народным, иногда.
14 октября, 14:13
Валерий Назаров
4233160010
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