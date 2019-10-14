Путину доложили о главных заявлениях Зеленского на "пресс-марафоне"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о главных заявлениях украинского лидера Владимира Зеленского, сделанных во время "пресс-марафона", но просмотру всего выступления в Кремле время посвятить не могли, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первая пресс-конференция Зеленского прошла в формате пресс-марафона: более 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами. Зеленский рассказал о своем видении урегулирования ситуации в Донбассе, готовящейся встрече лидеров стран "нормандского формата", телефонных разговорах с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, а также о взаимоотношениях с этими странами.

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно (с теми, которые) касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, минских договоренностей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона. Конечно, при всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения с представителями СМИ. Но еще раз повторяю: основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрели ли в Кремле пресс-марафон Зеленского.