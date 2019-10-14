Моор: нужно разработать спецкурс по нейтрализации агрессии в школах

ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Органы образования должны разработать специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе", завил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор после инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе.

Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругает девятиклассников за плохое поведение, а некоторых бьет. Позже общественники заступились за учителя, написав петицию против увольнения учителя.

"После недавнего инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе в соцсетях развернулась дискуссия о том, имел или не имел право так поступать преподаватель. Школьники и родители даже провели небольшие акции в поддержку педагога. Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить", - написал губернатор.

"Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, - нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона добавил, что с детьми работать трудно. "Мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение. Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям. Не все педагоги адаптировались к новой реальности", - отметил губернатор.

Он предложил создать специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе". "Еще нужно подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте. Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению", - добавил глава региона.