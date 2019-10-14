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РИА Новости
Тюменская область

Моор: нужно разработать спецкурс по нейтрализации агрессии в школах

13:32 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Органы образования должны разработать специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе", завил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор после инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе.
Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругает девятиклассников за плохое поведение, а некоторых бьет. Позже общественники заступились за учителя, написав петицию против увольнения учителя.
"После недавнего инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе в соцсетях развернулась дискуссия о том, имел или не имел право так поступать преподаватель. Школьники и родители даже провели небольшие акции в поддержку педагога. Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить", - написал губернатор.
"Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, - нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием", - подчеркнул Александр Моор.
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Глава региона добавил, что с детьми работать трудно. "Мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение. Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям. Не все педагоги адаптировались к новой реальности", - отметил губернатор.
Он предложил создать специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе". "Еще нужно подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте. Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению", - добавил глава региона.
Александр Моор уверен, что можно было избежать многих инцидентов, если бы преподаватель знал, что делать в кризисной ситуации: на что он, ученик, родитель, администрация школы имеют право, а на что нет, как устанавливать границы в отношениях и разрешать конфликты.
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Тюменская областьАлександр Моор
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