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РИА Новости

В Волгограде мужчину осудили за ложное сообщение о минировании двух ТЦ

13:28 14.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наручники на решетке. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 окт - РИА Новости. Охранник одного из торговый центров Волгограда приговорен к 2,5 годам условно за ложное сообщение о минировании двух ТЦ, сообщает в понедельник пресс-служба Волгоградского областного суда.
По информации ведомства, 31 января охранник торгового центра в Тракторзаводском районе Волгограда Сергей Ерпылев дважды позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящихся взрывах в двух ТЦ города, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, сообщения оказались заведомо ложными. Как отмечает суд, в ходе следствия Ерпылев заявил, что накануне поругался с девушкой и, увидев, сообщения в СМИ об эвакуации других торговых центров, сообщил о минировании в том, где он работал, чтобы пораньше уйти с работы и помириться с подругой, а также другого ТЦ.
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Решением суда Ерпылев признан виновным по статье "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".
"По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.
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Волгоградский областной судВолгоградРоссияПроисшествия
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