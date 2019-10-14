В Волгограде мужчину осудили за ложное сообщение о минировании двух ТЦ

По информации ведомства, 31 января охранник торгового центра в Тракторзаводском районе Волгограда Сергей Ерпылев дважды позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящихся взрывах в двух ТЦ города, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, сообщения оказались заведомо ложными. Как отмечает суд, в ходе следствия Ерпылев заявил, что накануне поругался с девушкой и, увидев, сообщения в СМИ об эвакуации других торговых центров, сообщил о минировании в том, где он работал, чтобы пораньше уйти с работы и помириться с подругой, а также другого ТЦ.