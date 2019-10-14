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РИА Новости

Дела против челябинского экс-губернатора нет, заявил его адвокат

13:07 14.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкБорис Дубровский
Борис Дубровский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Борис Дубровский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского нет, он никогда не приглашался для дачи показаний или участия в следственных действиях, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Рустам Курмаев.
Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием которого займется следственный департамент МВД. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.
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"По нашей информации, такого уголовного дела нет. Более того, в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица лицо уведомляется следственным органом о возбуждении уголовного дела. Соответственно, ни Борис Александрович, ни его адвокаты не были уведомлены о возбуждении какого-либо уголовного дела. Для дачи пояснений, для участия в следственных и процессуальных действиях мой клиент никогда не приглашался", - сказал Курмаев, заметив, что узнал обо всем из СМИ.
Собеседник агентства не понимает, почему эта информация появилась со ссылкой на Трунова. "Адвокат Трунов никогда не представлял и не представляет интересы Бориса Александровича. Более того, они даже не знакомы, насколько я помню", - пояснил он.
"На прошлой неделе лично с Борисом Александровичем встречался в Москве, обедали в конкретном ресторане. Где сейчас Борис Александрович, я, естественно, не знаю. Но в четверг или в среду я его видел, все было в порядке", - сказал адвокат, комментируя слухи о том, что Дубровский якобы скрылся в Швейцарии.
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Также, по словам Курмаева, защитой направлен запрос в следственный департамент МВД России с просьбой уведомить о возбуждении уголовного дела, "если таковое есть". Но если оно возбуждено, то, вероятно, соответствующая информация появилась бы на сайте, считает адвокат. На сайте МВД РФ ничего про дело в отношении Дубровского нет.
Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.
Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.
Также установлено антиконкурентное соглашение "Южуралмоста" с заказчиком торгов на выполнение ремонта автодорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение, их победителем стал "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.
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Борис ДубровскийИгорь ТруновГенеральная прокуратура РФЧелябинская областьПроисшествия
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