Дела против челябинского экс-губернатора нет, заявил его адвокат

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского нет, он никогда не приглашался для дачи показаний или участия в следственных действиях, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Рустам Курмаев.

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием которого займется следственный департамент МВД. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.

"По нашей информации, такого уголовного дела нет. Более того, в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица лицо уведомляется следственным органом о возбуждении уголовного дела. Соответственно, ни Борис Александрович, ни его адвокаты не были уведомлены о возбуждении какого-либо уголовного дела. Для дачи пояснений, для участия в следственных и процессуальных действиях мой клиент никогда не приглашался", - сказал Курмаев, заметив, что узнал обо всем из СМИ.

Собеседник агентства не понимает, почему эта информация появилась со ссылкой на Трунова. "Адвокат Трунов никогда не представлял и не представляет интересы Бориса Александровича. Более того, они даже не знакомы, насколько я помню", - пояснил он.

"На прошлой неделе лично с Борисом Александровичем встречался в Москве, обедали в конкретном ресторане. Где сейчас Борис Александрович, я, естественно, не знаю. Но в четверг или в среду я его видел, все было в порядке", - сказал адвокат, комментируя слухи о том, что Дубровский якобы скрылся в Швейцарии.

Также, по словам Курмаева, защитой направлен запрос в следственный департамент МВД России с просьбой уведомить о возбуждении уголовного дела, "если таковое есть". Но если оно возбуждено, то, вероятно, соответствующая информация появилась бы на сайте, считает адвокат. На сайте МВД РФ ничего про дело в отношении Дубровского нет.

Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.

Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.