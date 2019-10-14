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РИА Новости

Педагоги и религиоведы обсуждают развитие теологии в вузах Мордовии

12:25 14.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / A.Markina / Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева
CC BY-SA 4.0 / A.Markina /
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители традиционных конфессий, сферы образования, бизнеса и власти обсудят перспективы развития теологии в культурно-образовательном пространстве Мордовии на конференции, которая проходит в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева в Саранске, сообщил официальный сайт Московского Патриархата.
Организатором Межрегиональной научно-практической конференции "Теология в культурно-образовательном пространстве региона" выступила Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), которую возглавляет митрополит Волоколамский Иларион.
С НОТА начал сотрудничество и Мордовский университет, рассказала профессор кафедры философии вуза Марина Грыжанкова.

"Это не только проект церкви, но и государства. Членами НОТА стали порядка 50 ведущих университетов России, реализующих образовательные программы по теологии, а также тем или иным образом связанные с духовно-нравственным воспитанием обучающихся", - сообщила Грыжанкова.

Конференция проводится, как часть масштабной серии мероприятий федерального уровня, отметил председатель научного совета НОТА, проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Дмитрий Шмонин.
"Мы постараемся ответить на ряд важных вопросов. Что представляет собой теология в светском образовательном пространстве? В чем ее отличие от церковного богословия, которое преподается в конфессиональных учебных заведениях? Какую роль играет теология в воспитании современного молодого человека, обладающего критическим мышлением и ценностным мировоззрением?", - рассказал он.
Дмитрий Шмонин отметил, что теология - это нравственное ядро, общекультурные ценности, которые нужно сделать более прочными и собрать воедино.
"Мы должны не учить в университете батюшек, муфтиев или раввинов - это вопросы конфессионального образования, а построить программу таким образом, чтобы теология стала наполнением светского гуманитарного образования. Представить теологические моменты в истории, культурологии, социологии, политологии, философии и других дисциплинах. Внести наши традиционные ценности в образовательный процесс", - добавил он.
Мероприятие проходит в рамках регионального этапа III Международной научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение", итоговые мероприятия которой состоятся 5 ноября в Москве.
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