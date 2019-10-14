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РИА Новости

Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками

12:03 14.10.2019 (обновлено: 15:24 14.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Калининграда, при обыске которого в его теле обнаружили 77 свертков с наркотиками, сообщила пресс-служба Западного линейного отдела МВД России на транспорте.
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"Жителя Калининграда задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. В ходе личного досмотра мужчины в его прямой кишке обнаружено 77 свертков с порошкообразным веществом. После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свертках находится наркотическое средство", — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в свертках — около двух граммов наркотика под названием "белый китаец" — карфентанил и метадон, что является крупным размером. Установлено, что подозреваемый 43-летний житель Калининграда неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений, а также за кражу и грабеж.
Следователи Западного ЛУ МВД России возбудили уголовное дело по второй части статьи 228 Уголовного кодекса России ("Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере"). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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МВД РФРоссияКалининградПроисшествия
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