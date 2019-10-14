Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками

КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Калининграда, при обыске которого в его теле обнаружили 77 свертков с наркотиками, сообщила пресс-служба Западного линейного отдела МВД России на транспорте.

"Жителя Калининграда задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. В ходе личного досмотра мужчины в его прямой кишке обнаружено 77 свертков с порошкообразным веществом. После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свертках находится наркотическое средство", — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в свертках — около двух граммов наркотика под названием "белый китаец" — карфентанил и метадон, что является крупным размером. Установлено, что подозреваемый 43-летний житель Калининграда неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений, а также за кражу и грабеж.