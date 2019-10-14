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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

11:54 14.10.2019 (обновлено: 12:52 14.10.2019)
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© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает его стране должную поддержку, и призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.

"Мы члены НАТО, где есть пятая статья (устава, которая предполагает ответ всех участников альянса при нападении на одного из них. — Прим. ред.), а мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Глава государства также допустил, что происходящее может быть связано с тем, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО.
Кроме того, Эрдоган добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".
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"Источник мира"

Девятого октября турецкий лидер объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам. За этим последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что под контроль взяты Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.
В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.
Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииСирийский КурдистанОперация турецкой армии на севере СирииВойна в СирииНАТОТурцияСирия
Популярные комментарии
Ну зачем так врать? Вроде Иван и тем более русский. Мы всё помним. Путин и Эрдоган партнеры, а не лучшие друзья. Нам все партнеры, но каждый делает то что считает нужным. Не паникуйте русский вы наш)))
14 октября, 12:37
Руслан Мурадов
3750000
Он такой "русский", такой "русский"... Сальцо только с чуба стряхнет и снова "русский".
14 октября, 12:49
ВФВаля Февралева
14240000
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