Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

"Мы члены НАТО, где есть пятая статья (устава, которая предполагает ответ всех участников альянса при нападении на одного из них. — Прим. ред.), а мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", — подчеркнул он в беседе с журналистами.