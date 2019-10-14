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РИА Новости

Сербская ветка "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил Вучич

11:51 14.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Ветка газопровода в Сербии в продолжение "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Вучич в понедельник принял Матвиенко в президентской резиденции в центре Белграда. Перед встречей за закрытыми дверями они кратко побеседовали в присутствии СМИ.
"Все будет сделано в сроки, как мы обещали, до конца. У нас есть хорошее сотрудничество с Венгрией", - заявил Вучич, отметив также важность для проекта подготовки газохранилища "Банатский двор" в Сербии.
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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что газотранспортные системы (ГТС) Болгарии и Сербии для принятия газа из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.
Матвиенко прибыла в Белград на ассамблею Межпарламентского союза (МПС) во главе делегации российских парламентариев. Форум проходит 13-17 октября в 141 раз и посвящен 130-летию организации.
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Проблема решена. Эксперт оценил решение суда Болгарии по "Турецкому потоку"Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока". Как отметил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пусть с задержкой, но проблема с дальнейшей реализацией проекта решена.
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восточная европаТурецкий потокАлександр ВучичАлексей МиллерВалентина МатвиенкоГазпромСовет Федерации РФЭкономика
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