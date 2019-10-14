Сербская ветка "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Ветка газопровода в Сербии в продолжение "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Вучич в понедельник принял Матвиенко в президентской резиденции в центре Белграда. Перед встречей за закрытыми дверями они кратко побеседовали в присутствии СМИ.

"Все будет сделано в сроки, как мы обещали, до конца. У нас есть хорошее сотрудничество с Венгрией", - заявил Вучич, отметив также важность для проекта подготовки газохранилища "Банатский двор" в Сербии.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что газотранспортные системы (ГТС) Болгарии и Сербии для принятия газа из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.