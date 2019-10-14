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РИА Новости

Польская партия "Право и справедливость"

11:50 14.10.2019 (обновлено: 11:52 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Партия "Право и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) была создана в 2001 году как партия правого толка братьями Лехом и Ярославом Качиньскими.
В 2002 году партия подписала соглашение об объединении с "Правым альянсом", члены последнего вошли в партию "Право и справедливость". Лех Качиньский стал мэром Варшавы.
В 2003 году Лех Качиньский стал почетным президентом PiS, а партию возглавил Ярослав Качиньский.
В 2004 году на выборах в Европарламент партия заняла третье место.
В 2005 году партия победила на парламентских выборах, а Лех Качиньский на президентских выборах. Правительство возглавил Казимеж Марцинкевич.
В 2006 году "Право и справедливость" подписала коалиционное соглашение с партией "Самооборона", а затем с "Лигой польских семей", которые также вошли в состав правительства, обеспечив парламентское большинство. После отставки Казимежа Марцинкевича Ярослав Качиньский занял пост главы Совета министров Польши.
В 2007 году объединение было распущено. Проиграв досрочные парламентские выборы, партия оказалась оппозиции.
В 2009 году на выборах в Европарламент партия стала второй. По инициативе партии была образована новая консервативная фракция – "Европейские консерваторы и реформисты".
В 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском погибли президент Лех Качиньский и его супруга. После трагедии президентских выборах Ярослав Качиньский получил второй результат.
В 2011 году "Право и справедливость" стала второй на парламентских выборах.
В 2014 году на выборах в Европарламент партия набрала большинство – 31,78% голосов. В Европарламенте присутствуют 24 члена партии "Право и справедливость" (в составе коалиции "Европейские консерваторы и реформисты").
В 2015 году кандидат от партии на пост президента Польши Анджей Дуда победил на президентских выборах с результатом 51,55% голосов.
В этом же году "Право и справедливость" победила на парламентских выборах, набрав 37,58% голосов. Беата Шидло стала премьер-министром Польши.
В декабре 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Пост премьер-министра занял Матеуш Моравецкий.
В сейме партия имеет 235 мест.
На состоявшихся 13 октября 2019 года выборах в парламент "Право и справедливость" набирает большинство голосов.
Перед выборами "Право и справедливость" объявила, что в первые 100 дней второго срока у власти она осуществит программу из пяти пунктов: сумма взноса на обязательную медицинскую страховку будет зависеть от дохода предпринимателя, пенсионерам будут выплачивать 13, а позже и 14 пенсий в год, проведут диспансеризацию 40-летних поляков, примут решение о пособиях фермерам и построят 100 окружных дорог.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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