Польская партия "Право и справедливость"

Партия "Право и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) была создана в 2001 году как партия правого толка братьями Лехом и Ярославом Качиньскими.

В 2002 году партия подписала соглашение об объединении с "Правым альянсом", члены последнего вошли в партию "Право и справедливость". Лех Качиньский стал мэром Варшавы.

В 2003 году Лех Качиньский стал почетным президентом PiS, а партию возглавил Ярослав Качиньский.

В 2004 году на выборах в Европарламент партия заняла третье место.

В 2005 году партия победила на парламентских выборах, а Лех Качиньский на президентских выборах. Правительство возглавил Казимеж Марцинкевич.

В 2006 году "Право и справедливость" подписала коалиционное соглашение с партией "Самооборона", а затем с "Лигой польских семей", которые также вошли в состав правительства, обеспечив парламентское большинство. После отставки Казимежа Марцинкевича Ярослав Качиньский занял пост главы Совета министров Польши.

В 2007 году объединение было распущено. Проиграв досрочные парламентские выборы, партия оказалась оппозиции.

В 2009 году на выборах в Европарламент партия стала второй. По инициативе партии была образована новая консервативная фракция – "Европейские консерваторы и реформисты".

В 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском погибли президент Лех Качиньский и его супруга. После трагедии президентских выборах Ярослав Качиньский получил второй результат.

В 2011 году "Право и справедливость" стала второй на парламентских выборах.

В 2014 году на выборах в Европарламент партия набрала большинство – 31,78% голосов. В Европарламенте присутствуют 24 члена партии "Право и справедливость" (в составе коалиции "Европейские консерваторы и реформисты").

В 2015 году кандидат от партии на пост президента Польши Анджей Дуда победил на президентских выборах с результатом 51,55% голосов.

В этом же году "Право и справедливость" победила на парламентских выборах, набрав 37,58% голосов. Беата Шидло стала премьер-министром Польши.

В декабре 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку . Пост премьер-министра занял Матеуш Моравецкий.

На состоявшихся 13 октября 2019 года выборах в парламент "Право и справедливость" набирает большинство голосов.

Перед выборами "Право и справедливость" объявила , что в первые 100 дней второго срока у власти она осуществит программу из пяти пунктов: сумма взноса на обязательную медицинскую страховку будет зависеть от дохода предпринимателя, пенсионерам будут выплачивать 13, а позже и 14 пенсий в год, проведут диспансеризацию 40-летних поляков, примут решение о пособиях фермерам и построят 100 окружных дорог.