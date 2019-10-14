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РИА Новости

В Польше правящая партия набирает почти 46% в сейме по данным 72% голосов

09:33 14.10.2019
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© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 45,81% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии после подсчета 71,89% голосов.
Этот результат лучше, чем озвученные в воскресенье вечером результаты exit-poll, которые говорили о том, что PiS набирает 43,6% голосов.
Значительно ухудшилось положение объединения оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), которое, по данным Госизбиркома, набирает 25,46% голосов, в то время как социологическое исследование давало ей 27,4%.
"Союз демократических левых" после подсчета 71,89% голосов получает 11,9%, exit-poll давал тот же процент, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 8,96 (согласно exit-poll - 9,6% голосов).
Объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" на данный момент получает 6,71% голосов вместо 6,4%, которые ей давал соцопрос. Ни один из остальных участников выборов не набрал даже 1% голосов.
Доступны и первые результаты выборов в сенат. Здесь после подсчета 71,89% голосов "Право и справедливость" получает 46,19%, "Гражданская коалиция" – 33,25%, "Польская крестьянская партия" - 5,31%, "Союз демократических левых" - 2,51%.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
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