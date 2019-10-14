Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку Россией территориальной целостности Сербии и ее позицию по Косово и Метохии.

Вучич в понедельник принял Матвиенко в президентской резиденции в центре Белграда. Перед встречей за закрытыми дверями они кратко побеседовали в присутствии СМИ.

"Самым важным для нас является позиция президента РФ Владимира Путина и ваша по поддержке территориальной целостности Сербии", - заявил Вучич.

Он добавил, что ожидает встречу с Путиным в декабре.

По словам Вучича, после прошедших 6 октября парламентских выборов в самопровозглашенном Косово албанские власти в Приштине делают все, чтобы не допустить во власть партию "Сербский список", получившую 96% голосов косовских сербов.

Как сообщила на прошлой неделе администрация сербского лидера, Путин и Вучич в телефонном разговоре "договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.