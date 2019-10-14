Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку Россией территориальной целостности Сербии и ее позицию по Косово и Метохии.
Вучич в понедельник принял Матвиенко в президентской резиденции в центре Белграда. Перед встречей за закрытыми дверями они кратко побеседовали в присутствии СМИ.
"Самым важным для нас является позиция президента РФ Владимира Путина и ваша по поддержке территориальной целостности Сербии", - заявил Вучич.
Он добавил, что ожидает встречу с Путиным в декабре.
По словам Вучича, после прошедших 6 октября парламентских выборов в самопровозглашенном Косово албанские власти в Приштине делают все, чтобы не допустить во власть партию "Сербский список", получившую 96% голосов косовских сербов.
Как сообщила на прошлой неделе администрация сербского лидера, Путин и Вучич в телефонном разговоре "договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Матвиенко прибыла в Белград на ассамблею Межпарламентского союза (МПС) во главе делегации российских парламентариев. Форум проходит 13-17 октября в 141-й раз и посвящён 130-летию организации. На мероприятие в столицу Сербии съехались представители заксобраний из 149 государств - свыше 70 спикеров парламентов, более 700 депутатов, а также сотрудники ООН и общественники: всего около 2 тысяч человек. Тема - "Укрепление международного права: задачи и механизмы парламентов, вклад регионального сотрудничества". Центральное заседание будет посвящено укреплению международного права, равноправию полов, прав и возможностей молодежи, защите прав человека и обеспечению универсальной защиты здоровья. Ожидается, что по итогам работы ассамблеи будет подписана Белградская декларация.